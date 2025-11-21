Головкін стане новим президентом World Boxing
Геннадій — єдиний допущенний кандидат до виборів
близько 15 годин тому
Колишній чемпіон світу з боксу Геннадій Головкін стане новим президентом організації World Boxing.
Казахстанський боксер виявився єдиним кандидатом, якого допустили до виборів, які відбудуться у неділю, 23 листопада.
У коментарі виданню The Guardian Головкін нагадав про свій шлях у спорті та окреслив головні пріоритети на посаді:
У любительському боксі я з гордістю виборов срібло Олімпійських ігор 2004 року в Афінах, представляючи не лише Казахстан, а й цінності чесної гри та дисципліни. У професійному боксі я став багаторазовим чемпіоном світу та здобув репутацію чесного, поважного спортсмена, відданого чистим змаганням.
Я прагну посилити управління організацією, забезпечити фінансову прозорість, розвивати технології для справедливого суддівства та створювати більше можливостей для боксерів і боксерок у всіх регіонах світу.
Головкін отримав посаду у World Boxing.