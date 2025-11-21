Головкін прокоментував, чи повернеться на ринг після обрання президентом World Boxing
Вибори відбудуться 23 листопада
близько 15 годин тому
Колишній чемпіон світу з боксу Геннадій Головкін, який незабаром очолить організацію World Boxing, прокоментував можливість свого повернення на ринг. Слова наводить ВВС.
Якщо моя кандидатура буде затверджена, це можна вважати офіційним завершенням кар’єри боксерa. Хоча… можливість повернення на ринг завжди залишатиметься, новий бій не виключений.
Останній поєдинок Геннадій провів 17 вересня 2022 року, коли зустрівся зі знаменитим мексиканським боксером Саулем Альваресом.
Борис ван дер Ворст вирішив покинути пост президента World Boxing.