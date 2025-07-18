Колишній тренер Олександра Усика та Володимира Кличка Джеймс Алі Башир хоче побачити реванш «Доктора Сталевого Молота» з Тайсоном Ф’юрі. Слова американця наводить vringe.com:

Я хотів би побачити Тайсона Ф'юрі проти його старого заклятого ворога Володимира Кличка. Володимир все ще у формі, і він думає, що він повернеться та поб'є Тайсона Ф'юрі. Я спілкувався з ним, і він говорив мені про це не раз. То була б риса старої школи. Нехай поб'ється з Володимиром Кличком.

Володимиру Кличку зараз, напевно, десь 48-49 (49 – прим.), але він у супер формі. Я просто думаю, що він здатний вийти і зробити хорошу роботу. Виграє він чи ні? Звісно, я скажу, що мій хлопець Володимир Кличко переможе. Я відчуваю, що може перемогти. Але якщо Ф'юрі хоче побитися з кимось, то бийся з Володимиром Кличком, дай Усику спокій.