Амір Хан розповів, яким чином Дюбуа може перевершити Джошуа та Ф'юрі
Цікаві слова від колишнього чемпіона світу
1 день тому
Колишній чемпіон світу Амір Хан поділився думками про кар'єру володаря титулу IBF у надважкій вазі британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) напередодні його реваншу з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО).
Цитує Хана britishboxingnews.co.uk.
«Якщо Дюбуа виграє, складно сказати, що він перевершив Ей Джея та Тайсона Ф’юрі, бо це буде всього лише один бій, тоді як ті роками билися – з тими ж Вайлдерами і в подібних війнах. Тож поки що так сказати важко. Але якщо він продовжить перемагати – тоді можливо.
Якщо він зараз переможе Усика, а потім здолає ще трьох-чотирьох гучних суперників, тоді, думаю, він справді зможе перевершити їх».
Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.
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