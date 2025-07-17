Колишній чемпіон світу Амір Хан поділився думками про кар'єру володаря титулу IBF у надважкій вазі британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) напередодні його реваншу з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Цитує Хана britishboxingnews.co.uk.

«Якщо Дюбуа виграє, складно сказати, що він перевершив Ей Джея та Тайсона Ф’юрі, бо це буде всього лише один бій, тоді як ті роками билися – з тими ж Вайлдерами і в подібних війнах. Тож поки що так сказати важко. Але якщо він продовжить перемагати – тоді можливо.

Якщо він зараз переможе Усика, а потім здолає ще трьох-чотирьох гучних суперників, тоді, думаю, він справді зможе перевершити їх».