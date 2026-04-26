В центрі Києва відбудеться боксерський вечір, орієнтований на молодь, яка зможе не лише побачити відомих спортсменів, а й почути їхні особисті історії становлення. Героями заходу стануть колишні чемпіони світу з боксу Олександр Гвоздик, Денис Берінчик та Сергій Радченко.

Подія має на меті показати молодим боксерам реальний шлях до великого успіху через труднощі, дисципліну та щоденну роботу над собою.

Захід організував український підприємець та віцепрезидент Київського міського осередку (КМО) Федерації боксу України (ФБУ) Єгор Альшевскі у залі United Boxing Academy Київ на Печерську. До участі долучаться Гвоздик, Берінчик і Радченко, які поділяться власним досвідом і розкажуть, як формувався їхній шлях до чемпіонства, які виклики довелося пройти та що допомогло досягти результату.

Олександр Гвоздик — колишній чемпіон світу в напівважкій вазі, який пройшов шлях від аматорського боксу, де він виграв бронзу ОІ-2012 у Лондоні, до вершини професійного рингу і славетної перемоги нокаутом над Адонісом Стівенсоном.

Денис Берінчик відомий своєю яскравою манерою виступів, стабільними результатами на міжнародній арені та сріблом Олімпіади-2012. Він переміг чемпіона світу Емануеля Наваррате, який наразі входить в Топ-10 рейтингу P4P.

Сергій Радченко є прикладом наполегливості та роботи над собою, які привели його до титулу в бріджвейті. Загалом, усі троє гостей підкреслюють важливість дисципліни та характеру в досягненні цілей.

Програма вечора передбачає майстер-класи, під час яких молодь зможе отримати практичні навички та поспілкуватися зі спортсменами в неформальній атмосфері. Окрему увагу приділено історіям життя боксерів — вони розкажуть про складні моменти кар’єри, травми, поразки та повернення, що стали ключовими етапами їхнього становлення.

Після основної частини заходу відбудеться фотосесія та автограф-сесія. Учасники зможуть отримати підписані футболки та боксерські рукавички, а також особисто поспілкуватися з кумирами. Для дітей підготували подарунки, що зробить подію не лише пізнавальною, а й емоційно насиченою.

UBA Київ знову виступає не лише майданчиком для проведення заходу, а й центром розвитку боксу нового покоління. Простір поєднує сучасну інфраструктуру, професійний підхід до тренувань і соціальну місію.

Цього разу організатори наголошують, що головна ідея вечора — дати молоді альтернативу вулиці, показати цінність спорту та мотивувати до розвитку через приклад українських чемпіонів.