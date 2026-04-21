Усик зберіг першу позицію у рейтингу P4P від The Ring, жертва Берінчика увірвався до топ-10
Колишній абсолют із Росії вибув зі списку
близько 1 години тому
Авторитетний журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.
Володар титулів WBO та IBF Емануель Наваррете (40-2-1, 33 КО) піднявся у топ-10, а колишній абсолютний чемпіон Артур Бетербієв (21-1, 20 КО) вибув зі списку, хоча був шостим.
Чемпіон WBC, WBA та IBF у хевівейті українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) зберіг першу позицію.
Рейтинг P4P від The Ring:
1. Олександр Усик
2. Наоя Іноуе
3. Шакур Стівенсон
4. Джессі Родрігес
5. Дмитро Бівол
6 (7). Дзунто Накатані
7 (8). Давід Бенавідес
8 (9). Девін Хейні
9 (10). Оскар Колласо
10 (-). Емануель Наваррете
