Колишній чемпіон світу у напіввважкому дивізіоні українець Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) виданню Sport-express.ua поділився думками про поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти легенди кікбоксингу Ріко Верховена.

«Прикольний бій, особливо для фанів. З точки зору спорту Саша вже всім усе довів, то чому б йому не провести поєдинок проти Верховена - найкращого у світі боксера проти найкращого кікбоксера.

Усик довів, що він найкращий, коли боксував проти топів. Якщо Саша перемагав найкращих у боксі, то представник іншого виду спорту Верховен не створить йому проблем. Так, він великий і небезпечний, але чим він кращий за Ф'юрі? Нічим! Тому бій відбуватиметься за планом Олександра. Якби вони билися за правилами тайського боксу, то тоді було б за що переживати, але в боксі Саша знає, що робити. Верховен – це не той опонент, якого варто боятися».