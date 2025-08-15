Гвоздик отримав варіант побитися з американським проспектом
Але майже одразу Кое переключився до іншого суперника
27 хвилин тому
Фото: Top Rank
Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (21-2, 17 KO) розповів в інтерв’ю WBN, що отримав пропозицію про поєдинок з проспектом Халілом Кое (10-1-1, 8 KO), але щось пішло не за планом:
Менеджер розповів про цей варіант минулого тижня. Я погодився, звісно ж. Але в четвер вони подзвонили мені і сказали, що вирішили відбоксувати з Хартом. Думаю, що для Халіла це солідний тест. І я не певен, що він його пройде. Так чи інакше, це хороший бій.
Нагадаємо, що Гвоздик готовий побитися з Джейком Полом.
Поділитись