Колишній чемпіон світу у напівважкому дивізіоні Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) для Sport.ua поділився думками про поєдинок українського ексчемпіона світу з боксу Дениса Берінчика (19-2, 9 КО) та легенди українських кулачних боїв Бовара Ханакова .

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Денис і Бовар влаштували шоу в октагоні, де сильнішим виявився саме Берінчик. Як вам бій?

«На мою думку, це був дуже крутий бій, який почався як шахова партія, а закінчився відвертою рубкою. Мені дуже сподобалося!».

Що можете сказати про Бовара Ханакова? Чого йому не вистачало для перемоги?

«Я гадаю, досвід Дениса став вирішальним фактором у цьому поєдинку, але і Бовар теж показав крутий бокс».

Який бій, окрім головного бою вечора, ви б могли виділити?

«Окрім головного бою, мені сподобався бій Зінченко – Тарасенко, де на мою думку Іван Зінченко виглядав фаворитом, але Анатолій показав справжній характер. Але до результату двобою в мене питань немає, тому що Анатолій не зробив вагу».

Я так розумію, Денис закінчив з профібоксом, заговоривши про Last dance в октагоні. Кого б хотіли побачити останнім суперником Дениса в октагоні?

«Я думаю, це повинен вирішувати сам Денис, а як будь якому разі його підтримаю».

Нагадаємо, вчора на шоу Arena 2: «Битва стилів» Берінчик переміг Ханакова одностайним рішенням суддів.