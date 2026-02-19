«Усик – найкращий боєць цієї ери». Льюїс – про шлях до перемоги над українцем
Легенда зізнався, що хотів би побитися з Олександром
близько 1 години тому
Фото: Instagram
Колишній абсолютний чемпіон Леннокс Льюїс зізнався, що хотів би провести поєдинок з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Британця цитує fightnews.info:
Я хотів би виступати в цю епоху боксу, бо я б з задоволенням побоксував з Усиком. Я не розумію, чому ніхто не може його прорахувати. Я зміг би його прорахувати.
Усик – найкращий боєць цієї ери, він робить правильні речі. Він добре рухається, не пропускає. Він невловимий, важко влучити.
Нагадаємо, що Усик повинен провести захист титулу WBC від зазіхань Агіта Кабаєла через один поєдинок.