Колишній абсолютний чемпіон Леннокс Льюїс зізнався, що хотів би провести поєдинок з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Британця цитує fightnews.info:

Я хотів би виступати в цю епоху боксу, бо я б з задоволенням побоксував з Усиком. Я не розумію, чому ніхто не може його прорахувати. Я зміг би його прорахувати.

Усик – найкращий боєць цієї ери, він робить правильні речі. Він добре рухається, не пропускає. Він невловимий, важко влучити.