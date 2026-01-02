Гвоздик: «У моєму зірковому статусі існує частина заслуги Ломаченка та Усика»
Олександр вважає, що до нього не було би прикуто стільки уваги, якби він був самостійною фігурою
22 хвилини тому
Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик в інтерв’ю sport-express.ua оцінив роль Василя Ломаченка та Олександра Усика у власній кар’єрі:
Не вважав, що в тіні. Мені здавалося, я гріюся у променях їхньої слави й також це якось капіталізую.
Зараз у світі українського боксу в мене є зірковий статус, але якщо казати відверто, то в цьому існує частина заслуги Василя та Сашка. Не думаю, що особисто про мене ходило б так багато розмов, якби я був просто самостійною одиницею. Однак у нашому житті трапилися Олімпіада та WSB, де ми були командою. Мені здається, що це вплинуло на мене лише позитивно.
