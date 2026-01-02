Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик в інтерв’ю sport-express.ua оцінив роль Василя Ломаченка та Олександра Усика у власній кар’єрі:

Не вважав, що в тіні. Мені здавалося, я гріюся у променях їхньої слави й також це якось капіталізую.

Зараз у світі українського боксу в мене є зірковий статус, але якщо казати відверто, то в цьому існує частина заслуги Василя та Сашка. Не думаю, що особисто про мене ходило б так багато розмов, якби я був просто самостійною одиницею. Однак у нашому житті трапилися Олімпіада та WSB, де ми були командою. Мені здається, що це вплинуло на мене лише позитивно.