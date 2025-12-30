Гвоздик назвав орієнтовні терміни наступного поєдинку
Українець планує вийти у ринг у січні
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) поділився планами щодо свого наступного поєдинку.
За словами українського боксера, його команда орієнтується на кінець січня, однак конкретних домовленостей наразі немає. Слова наводить ESNEWS.
Ми дивимось на кінець січня, але нічого ще не зрозуміло. Я просто підтримую форму і готовність.
«Не хочу принизити їхні досягнення». Гвоздик порівняв Тайсона з братами Кличками.
