Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS поділився своїми думками щодо потенційного поєдинку володаря титулів WBA, WBC та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 KO).

«Киньте, я відчуваю, що Усик легко переможе. Звичайно, Вайлдер може вдарити. Кожен удар Вайлдера може бути останнім, але мені все одно здається, що зараз Усик на вершині світу, а Вайлдер пройшов свій пік.

Очевидно, що з ударною міццю Вайлдера в будь-який момент може статися все що завгодно. Але мені здається, що Усик повинен побити його».