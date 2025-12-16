Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у напівважкому дивізіоні українець Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) для Sport Express прокоментував інформацію щодо потенційного поєдинку з венесуельським боксером Альбертом Раміресом (22-0, 19 КО).

Олександре, днями у ЗМІ з’явилася інформація про ваш можливий бій проти Альберта Раміреса. Чи можете ви підтвердити або спростувати цей інсайд?

«Це невірна інформація».

То коли ми знову побачимо вас у ринзі?

«Великі новини будуть цього тижня. Поки нічого конкретного не кажу. Відбудеться офіційне оголошення. Трохи зачекайте».

В квітні 2025-го Олександр нокаутував Ентоні Голлавея у 3-му раунді.

Раніше повідомлялося, що Гвоздик проведе бій з Раміресом за тимчасовий титул WBA.