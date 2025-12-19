Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (21-2, 17 KO) в інтерв’ю sport-express.ua поділився очікуваннями від поєдинку Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Джейка Пола:

Я не вірю, що це буде відбуватися по-справжньому. Ось і все. Думаю, Джошуа матиме якісь умови за контрактом й не зможе бити сильно або зв’яже одну руку. Ну, я це так бачу.

Якщо це буде реальний бій... Ну, дивіться, Пол – не бовдур. Ок, можливо, хтось вірить, що він досяг того рівня, аби на рівних битися з Джошуа в будь-якій його формі. Мені більше подобається бути реалістом. Як це може бути взагалі? Я не бачу, що Пол вирішив: «Ну, піду під танк».

Мені здається, буде якась театральна вистава, що нагадуватиме боксерський поєдинок. Можливо, простому глядачу цього буде достатньо. Однак ті, хто розбираються, відчуватимуть себе пограбованими та приниженими:) Буде крінж. Хоча, може статися й щось цікаве та веселе. Подивимося.