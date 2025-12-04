IBF не проти бою Усик — Вайлдер
Обов’язковий захист за їхньою версією ще не на черзі
близько 4 годин тому
Олександр Усик
Міжнародна боксерська федерація (IBF) не блокуватиме поєдинок Олександр Усик — Деонтей Вайлдер.
Представник IBF заявив, що організація не є наступною в черзі обов’язкових претендентів, тому бій Усика з Вайлдером можливий без проблем. Питання виникне лише коли настане черга обов’язкового захисту поясу IBF.
Раніше WBC уже схвалила запит Усика на добровільний захист свого титулу, що відкриває шлях до переговорів з командою Вайлдера.
38-річний українець (24-0, 15 КО) востаннє бився в липні, коли достроково переміг Даніеля Дюбуа.