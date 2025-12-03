Експерт боксу Аде Оладіпо висловився про потенційний поєдинок Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 KO) та Олександра Усика (24-0, 15 KO). Британця цитує vringe.com:

Коли Усика запитали про наступного опонента, чесно кажучи, у мене в голові було близько 10 імен, може навіть більше, перш ніж потенційно подумати про Вайлдера. Я думав, він забажає бою з Фабіо Вордлі, Кабайєлом, може бути трилогію з Ф'юрі, можливо побажає подивитися, як вирішиться ситуація з Джозефом Паркером, бій з Мозесом Ітаумою, але я не очікував почути ім'я Деонтея Вайлдера. Маю на увазі, що Деонтей Вайлдер не був «Бронзовим бомбардувальником» з часів зупинки Хеленіуса, а це було 3-4 роки тому. Це просто дивний виклик, я цього не розумію.

Чи це виклик спадщини через те, яким одного разу був Деонтей Вайлдер, довгограючим чемпіоном WBC? Я цього не розумію. Якби я був Вайлдером або його менеджером, я б подумав: «О боже мій, це як джек-пот. Ми готові!» Яка ж це можливість для Деонтея Вайлдера, правда? Хоча я не думаю, що він може тиснути на курок. Навіть якщо цей бій зроблять, використовуватиметься наратив «всього одного удару від Вайлдера», хоча насправді це вже не є актуальним. Я бачив це з Чжаном, я бачив це з Паркером та у його крайньому бою. Той Вайлдер більше не існує.

Усик зробив усе, але я не знаю, чи можу я дати йому право на це. Я насправді думаю, якби я складав топ-15 або топ-20 надважковаговиків, то Вайлдер не увійшов би до мого списку. Я не знаю, чи повинен номер один у світі світу допускатися до бою з кимось, хто не входить до топ-20, а лише через попередню історію цього бійця. Так, Тайсон Ф'юрі бився з Френсісом Нганну, але я просто відчуваю, що Олександр Усик кращий за це. Я завжди відчував, що Усик був бійцем, який готовий битися з наступним найкращим. І я все ще вірю, що він такий.