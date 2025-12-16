Чухаджян — про бій Джошуа – Пол: «Не бачу шансів у Джейка»
Володар інтернаціональних поясів IBF та WBO зробив прогноз на поєдинок
близько 1 години тому
Володар інтернаціональних поясів IBF та WBO у напівсередній вазі Карен Чухаджян (26-3, 14 КО) в коментарі для LuckyPunch поділився очікуваннями від поєдинку між Джейком Полом (12-1, 7 KO) та Ентоні Джошуа.
За словами боксера, результат бою для нього очевидний:
Мої очікування від поєдинку – це перемога Джошуа нокаутом у першій половині. Не бачу шансів у Пола, це різний рівень.
Також він пояснив, чому, на його думку, Ентоні Джошуа погодився на цей поєдинок:
Для Джошуа це можливість перекрити поразку від Дюбуа та заробити хороші гроші перед ще одним грошовим поєдинком — з Тайсоном Ф’юрі.
Говорячи про можливий сценарій бою, чемпіон наголосив, що інтрига можлива лише за наявності сторонніх домовленостей:
Якщо там немає якихось домовленостей, то Джошуа змете Пола. Можливо, вони побоксують до першого гарного влучання. Повторюсь, шансів для перемоги Джейка Пола я не бачу.
Бій відбудеться 19 грудня.
