Денис Сєдашов

Володар інтернаціональних поясів IBF та WBO у напівсередній вазі Карен Чухаджян (26-3, 14 КО) в коментарі для LuckyPunch поділився очікуваннями від поєдинку між Джейком Полом (12-1, 7 KO) та Ентоні Джошуа.

За словами боксера, результат бою для нього очевидний:

Мої очікування від поєдинку – це перемога Джошуа нокаутом у першій половині. Не бачу шансів у Пола, це різний рівень. Карен Чухаджян

Також він пояснив, чому, на його думку, Ентоні Джошуа погодився на цей поєдинок:

Для Джошуа це можливість перекрити поразку від Дюбуа та заробити хороші гроші перед ще одним грошовим поєдинком — з Тайсоном Ф’юрі. Карен Чухаджян

Говорячи про можливий сценарій бою, чемпіон наголосив, що інтрига можлива лише за наявності сторонніх домовленостей:

Якщо там немає якихось домовленостей, то Джошуа змете Пола. Можливо, вони побоксують до першого гарного влучання. Повторюсь, шансів для перемоги Джейка Пола я не бачу. Карен Чухаджян

Бій відбудеться 19 грудня.

