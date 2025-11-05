Олег Гончар

Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила промоутерські торги на елімінатор у надважкій вазі між ексчемпіоном організації Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО) та №4 рейтингу Френком Санчесом (25-1, 18 КО). Дедлайн переговорів минув 22 жовтня без угоди, тож 13 листопада визначать організатора бою.

Переможець стане обов’язковим претендентом на титул IBF, яким володіє абсолютний чемпіон Олександр Усик (23-0, 14 КО). Для Дюбуа перемога відкриє шлях до третього поєдинку з українцем: у двох попередніх він зазнав нокаутів — у серпні 2023-го (спірний) та липні 2025-го в Лондоні.

Санчес чекав на суперника весь 2025-й рік: від бою відмовилися Філіп Хргович, Ефе Аджагба, Мозес Ітаума та Річард Торрес. Кубинець, учень Едді Рейносо, востаннє бився у лютому, нокаутувавши Рамона Оліваса Ечеверрію.