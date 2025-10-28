Колишній суперник Усика хоче зустрічі з володарем тимчасового титулу WBC
Британець оголосив про готовність повернутися в ринг
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі британець Даніель Дюбуа (22-3, 21 KO) заявив про готовність вийти в ринг проти володаря тимчасового титулу WBC німця Агіта Кабайєла (26–0, 18 КО). Слова наводить DAZN.
Я готовий повернутися на ринг і битися з Кабайєлом. Хочу цього бою.
У своєму останньому поєдинку, який відбувся в серпні, Дюбуа програв нокаутом абсолютному чемпіону світу українцю Олександру Усику (24-0, 15 KO).
Відзначимо, що Кабаєйл свій наступний бій проведе 10 січня проти Тоні Йоки.