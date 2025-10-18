Промоутер Дюбуа: «Даніель повинен стати кращим після поразок від Усика»
Воррен впевнений, що Даніель знову стане чемпіоном світу
близько 2 годин тому
Глава Queensberry Promotions Френк Воррен висловився про кар’єру Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO) на тлі поразок від Олександра Усика (24-0, 15 KO). Функціонера цитує vringe.com:
Зрозуміло, він буде (чемпіоном світу). Йому лише 28 років. 28 років для супертяжа – це дитячий вік. Подивіться його поразки. Я знаю, що бій з Джо Джойсом був спірним через травму ока і все так, і Джо тоді спрацював добре. А дві поразки від Усика – це не кінець світу, особливо для молодого хлопця.
Про поразки від Усика:
Він просто повинен стати кращим, інакше все закінчено. Потрібно вчитися та робити крок уперед. Він має показати всім, на що здатний. Ми знаємо, що він може бити. Його бої завжди видовищні, і якщо подумати, у двох останніх поєдинках поспіль за ним спостерігало більше людей, ніж за будь-яким іншим бійцем – майже 190 тисяч глядачів наживо. Він видовищний. З ним ніколи не буває нудного бою.
