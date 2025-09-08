Іллюша сенсаційно здолав представника Казахстану та вийшов до 1/4 фіналу ЧС-2025
Український боксер переміг фаворита роздільним рішенням суддів
близько 2 годин тому
Український боксер Павло Іллюша (75 кг) здобув сенсаційну перемогу над казахстанцем Сабіржаном Аккаликовим у 1/8 фіналу чемпіонату світу з боксу, який триває в Ліверпулі під егідою World Boxing.
Поєдинок завершився роздільним рішенням суддів на користь українця — 3:2. Іллюша продемонстрував чудову техніку та витривалість, що дозволило йому здолати сильного суперника та пробитися до чвертьфіналу турніру.
Нагадаємо, раніше Абдураімов програв у 1/8 фіналу ЧС-2025.
