Олег Гончар

Український боксер Павло Іллюша (75 кг) здобув сенсаційну перемогу над казахстанцем Сабіржаном Аккаликовим у 1/8 фіналу чемпіонату світу з боксу, який триває в Ліверпулі під егідою World Boxing.

Поєдинок завершився роздільним рішенням суддів на користь українця — 3:2. Іллюша продемонстрував чудову техніку та витривалість, що дозволило йому здолати сильного суперника та пробитися до чвертьфіналу турніру.

Нагадаємо, раніше Абдураімов програв у 1/8 фіналу ЧС-2025.