Іменитий промоутер – про наступний поєдинок Усика: «Я люблю українця, але хто такий його суперник»
ДіБелла не зацікавлений у бою Олександра з Верхувеном
близько 11 годин тому
Фото: Instagram
Відомий промоутер Лу ДіБелла у Twitter висловився про анонс поєдинку Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Ріко Верхувена:
Я не брешу... Я не знаю, хто такий Ріко Верховен. Тобто я ніколи про нього не чув. Я люблю Усика, але мені начхати на цей #боксерський поєдинок.
Нагадаємо, що бій Усик – Верхувен відбудеться у Єгипті 23 травня.