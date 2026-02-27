Олег Гончар

Журналіст та інсайдер The Ring Майк Коппінджер прокоментував поєдинок між чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександром Усиком і нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Коппінджер зазначив, що Усик уже провів ключові бої дивізіону — двічі зустрічався з Ентоні Джошуа, двічі з Тайсоном Ф’юрі, а також бився з Даніелем Дюбуа та Дереком Чісорою. За його словами, окремі претенденти, зокрема Фабіо Вордлі та Агiт Кабаєл, заслуговують на титульний шанс, однак українець має право обрати інший формат поєдинку.

Інсайдер додав, що після серії великих протистоянь Усик може дозволити собі організувати масштабне шоу.

Нагадаємо, бій із Верховеном відбудеться 23 травня в Гізі, Єгипет.