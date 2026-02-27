Кабаєл відреагував на бій Усик — Верховен: «Ми наступні»
Тимчасовий чемпіон WBC нагадав про обов’язковий захист
близько 2 годин тому
Агіт Кабаєл
Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл прокоментував оголошення поєдинку між Олександром Усиком і Ріко Верховеном, який відбудеться 23 травня в Гізі.
Німецький боксер заявив, що після цього бою черга дійде до нього.
«Залишився лише один бій, а потім — ми наступні».
Раніше WBC зобов’язала Усика провести захист пояса проти Кабаєла після добровільного поєдинку. Таким чином, переможець бою в Єгипті має зустрітися з тимчасовим чемпіоном у наступному виступі.
Також раніше Усик вперше прокоментував бій із Верховеном у Єгипті.