Відомий американський тренер Абель Санчес висловився про наступний поєдинок Девіда Бенавідеса (30-0, 24 KO) та поділився очікуваннями від дуелі американця з топами дивізіону.

Бій з Ярдом не з легких, але Девід – справжній талант. Ентоні буде постійно поряд, він дасть йому важкий поєдинок, але Бенавідес упевнено переможе.

Бенавідес не впорається з біволом чи бетєрбієвим. Бенавідес був домінуючим бійцем у ваговій категорії 76,2 кг. А у 79,4 кг він показав, що вже не настільки домінуючий. У нього чудові інструменти: висока швидкість рук, відмінні комбінації, він чудово керує тим, що відбувається в рингу. Але чи вистачить у нього сили та габаритів, щоб упоратися з біволом чи бетєрбієвим?