«Інакше втратить титул…» Промоутер Ф’юрі – про майбутнє Усика
Воррен вважає, що українець може відмовитися від поясу WBO
6 хвилин тому
Глава Queensberry Promotions Френк Воррен висловився про поєдинок Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) та Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO) на тлі потенційного бою переможця з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова функціонера наводить vringe.com:
У вас є два бійці, яким не обов'язково битися один з одним, обидва – тимчасові чемпіони. Усик вибув на 90 днів (через травму), і WBO заявила, що після закінчення цих 90 днів він зобов'язаний захищати титул, інакше його втратить. Цей бій організований тому, що переможець зустрінеться з ним, або буде оголошений чемпіоном, якщо Усик відмовиться від титулу. Для Фабіо це шанс, як і Джо Паркера. Переможець забирає все. Це два бійці, які ризикують і виходять на ринг заради права битися за чотири пояси. Переможець отримає Усика – саме за це вони й б'ються.
Нагадаємо, що Усик був у Канаді на прем’єрі фільму «Незламний», в якому зіграв роль українського бійця MMA Ігоря Вовчанчина.