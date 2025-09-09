Олег Гончар

Абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) в Канаді взяв участь у 50-му Toronto International Film Festival (TIFF), який проходить із 5 по 15 вересня.

На фестивалі відбулася прем’єра біографічної спортивної драми «Smashing Machine» («Незламний» в українському прокаті), де Усик зіграв легендарного українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.

Головну роль — американського бійця UFC Марка Керра зіграв Дуейн «Скеля» Джонсон, а його дівчину, Дон Стейплз, зіграла Емілі Блант.

Фільм розповідає про кар’єру Керра, його боротьбу із залежністю та протистояння з Вовчанчиним, зокрема їхні два поєдинки в 1999 і 2000 роках, де українець здобув перемогу за очками.

Раніше стрічка отримала хороші відгуки на Венеційському кінофестивалі, а критики відзначили її як претендента на «Оскар» за акторську гру Джонсона та Блант.

Світова прем’єра в кінотеатрах запланована на 3 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, Дуейн Джонсон для фільму скинув 27 кг