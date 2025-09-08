Перспектива бою Усик – Опетая. Хірн розповів, коли це можливо
Джей має об’єднати титули у крузервейті
близько 2 годин тому
Керівник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн розповів про перспективи бою між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та володарем титулу IBF у важкій вазі Джеєм Опетаєю (28-0, 22 KO). Слова наводить The Stomping Ground.
За словами Хірна, наразі австралійцю рано виходити в надважку вагу.
Джей має спершу об’єднати титули у крузервейті та стати абсолютним чемпіоном. Лише після цього він може піднятися у хевівейт і зустрітися з Усиком. Це був би поєдинок абсолютних чемпіонів у різних дивізіонах.
Нагадаємо, у червні 30-річний Джей Опетая нокаутував Клаудіо Скуео, а наступним суперником австралійця стане Хусейн Чинкара.