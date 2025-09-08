Денис Сєдашов

Команда новозеландського боксера Джозефа Паркера (36-3, 24 КО) висловила сумніви, що абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) виконає обов’язковий захист титулу. Слова наводить Sky Sports.

Українець володіє всіма чотирма поясами в дивізіоні, а наступним його суперником має стати обов’язковий претендент від WBO. Наразі цим статусом володіє Паркер, який 25 жовтня проведе бій проти тимчасового чемпіона Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO). За рішенням організації, Усик повинен вийти на ринг саме з переможцем цього поєдинку.

Приємно, що WBO підтвердила – Усик має зустрітися з переможцем. Але ми не знаємо, чи він справді погодиться на цей бій. З його табору надходить дуже мало інформації. Девід Хіґґінс Промоутер Паркера

Нагадаємо, WBO надала українцю 90-денну відстрочку від обов’язкового захисту через медичні причини, щоб врегулювати питання щодо наступного бою.

