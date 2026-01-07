Олег Гончар

Президент WBC Маурісіо Сулейман повідомив, що поєдинок між абсолютним чемпіоном у другій легшій вазі Наої Іноуе (32-0, 27 КО) та ексчемпіоном у легшій вазі Дзунто Накатані (32-0, 24 КО) очікується на початку травня.

Бій пройде на легендарній арені Tokyo Dome у Японії. На кону стоятимуть усі титули Іноуе у другій легшій вазі.

У грудні на вечорі боксу в Ер-Ріяді Іноуе здобув перемогу рішенням суддів над Аланом Пікассо, а Накатані достроково переміг Крістіана Ернандеса.

Це буде перший бій двох непереможених японських зірок у другому легкому дивізіоні і він має стати однією з головних подій 2026 року.

