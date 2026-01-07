Іноуе проти Накатані битимуться на початку травня — відомі деталі
Майбутній бій за титули абсолютного чемпіона пройде у другій легшій вазі
близько 1 години тому
Президент WBC Маурісіо Сулейман повідомив, що поєдинок між абсолютним чемпіоном у другій легшій вазі Наої Іноуе (32-0, 27 КО) та ексчемпіоном у легшій вазі Дзунто Накатані (32-0, 24 КО) очікується на початку травня.
Бій пройде на легендарній арені Tokyo Dome у Японії. На кону стоятимуть усі титули Іноуе у другій легшій вазі.
У грудні на вечорі боксу в Ер-Ріяді Іноуе здобув перемогу рішенням суддів над Аланом Пікассо, а Накатані достроково переміг Крістіана Ернандеса.
Це буде перший бій двох непереможених японських зірок у другому легкому дивізіоні і він має стати однією з головних подій 2026 року.
Нагадаємо, Тімоті Бредлі назвав єдиного боксера, який може перемогти Іноуе.