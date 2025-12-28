Володимир Кириченко

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі японець Наоя Іноуе (32-0, 27 КО) одноголосним рішенням суддів переміг мексиканця Давіда Пікассо (32-1-1, 17 KO).

Цей поєдинок став для 32-річного японця четвертим у 2025 році, що дозволило йому встановити історичне досягнення.

Naoya Inoue is the first man in 42 years to defend The Ring title four times in a calendar year 👹



The last man to do so was heavyweight champion Larry Holmes who made four defences in 1983 👏



The Ring V: Night of the Samurai on DAZN | @RiyadhSeason 🥊 pic.twitter.com/j6NesimFAR — Ring Magazine (@ringmagazine) December 27, 2025

Наоя став першим боксером за 42 роки, яки 4 рази захистив титул The Ring впродовж календарного року – за це він отримав спеціальний пояс.

Останнім, кому це вдалося, був Ларрі Холмс у 1983 році.

Іноуе – Пікассо: найкращі моменти бою