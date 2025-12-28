Іноуе – перший боксер з 1983-го року, який 4 рази захистив титул The Ring впродовж 12 місяців
Японець продовжує залишатися непереможеним
Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі японець Наоя Іноуе (32-0, 27 КО) одноголосним рішенням суддів переміг мексиканця Давіда Пікассо (32-1-1, 17 KO).
Цей поєдинок став для 32-річного японця четвертим у 2025 році, що дозволило йому встановити історичне досягнення.
Наоя став першим боксером за 42 роки, яки 4 рази захистив титул The Ring впродовж календарного року – за це він отримав спеціальний пояс.
Останнім, кому це вдалося, був Ларрі Холмс у 1983 році.
Іноуе – Пікассо: найкращі моменти бою
