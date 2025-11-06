Ітаума назвав бійця, який може стати для нього викликом – це екссуперник Усика та Кличка
Мозес не став недооцінювати Чісору
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Перспективний британський проспект Мозес Ітаума (13-0, 11 KO) в інтерв’ю Sky Sports відповів, хто може створити для нього проблеми:
У мене таке відчуття, що в ньому явно щось є. Його звуть «Війна» Чісора, нікому не буде легко з ним, тому я не можу мовчати про нього.
