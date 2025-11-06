У команді Усика відповіли, як Ітаума може отримати бій з українцем
Лапін вважає, що спершу Мозес має пройти Вордлі
близько 1 години тому
Фото: rtfight.com
Член команди абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 KO) Сергій Лапін відповів в інтерв’ю Pro Boxing Fans, який шлях має пройти Мозес Ітаума (13-0, 11 KO), щоб отримати поєдинок з українцем:
Було б чудово побачити, як Фабіо зустрінеться з Ітаумою за титул чемпіона світу. Це був би справді захопливий бій і серйозне випробування для обох перед зустріччю з великим босом боксу.
Нагадаємо, що Усик може уникнути поєдинку з Фабіо Вордлі, не втративши титул WBO.