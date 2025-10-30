Олег Гончар

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) може провести захист титулу проти непереможеного британця Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО). Про це повідомив журналіст ESPN Сальвадор Родрігес, посилаючись на президента WBO Густаво Оліверу.

Якщо Вордлі не зможе одразу вийти на абсолютного чемпіона Олександра Усика, організація призначить бій з Ітаумою. Однак, спочатку WBO оцінить медичний стан українця.

Вордлі завоював тимчасовий пояс, зупинивши Джозефа Паркера в 11-му раунді. Раніше WBO зобов’язала Усика битися з переможцем цієї пари наступним.

Нагадаємо, The Ring підняв Вордлі в рейтингу надважковаговиків.