WBO замість бою з Усиком може призначити бій Вордлі – Ітаума
Фабіо може захищати пояс проти Мозеса, якщо Усик не готовий
близько 1 години тому
Фабіо Вордлі
Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) може провести захист титулу проти непереможеного британця Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО). Про це повідомив журналіст ESPN Сальвадор Родрігес, посилаючись на президента WBO Густаво Оліверу.
Якщо Вордлі не зможе одразу вийти на абсолютного чемпіона Олександра Усика, організація призначить бій з Ітаумою. Однак, спочатку WBO оцінить медичний стан українця.
Вордлі завоював тимчасовий пояс, зупинивши Джозефа Паркера в 11-му раунді. Раніше WBO зобов’язала Усика битися з переможцем цієї пари наступним.
Нагадаємо, The Ring підняв Вордлі в рейтингу надважковаговиків.