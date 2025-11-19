Денис Сєдашов

Британський надважковаговик і колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Лоуренс Околі (22-1, 16 КО) заявив, що готовий допомогти відеоблогеру та боксеру Джейку Полу (12-1, 7 KO) підготуватися до бою проти Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Околі пояснив, що хоче підтримати Пола, аби той краще впорався з викликом, який на нього чекає.

Я хочу допомогти Джейку. Хочу, щоб він мав шанс. Готовий прилетіти до Пуерто-Рико. Не хочу, щоб його просто знищили в одному раунді, якщо Джошуа заведеться. У мене теж запланований бій, але я знайду кілька тижнів для спарингів. Лоуренс Околі

За його словами, тренувальні сесії з ним могли б додати Полу впевненості перед зустріччю з «113-кілограмовим м’язистим хлопцем з Англії.

Бій між Ентоні Джошуа та Джейком Полом відбудеться 19 грудня у Маямі, США.

Раніше стали відомі космічні гонорари Джошуа та Пола за очний мегафайт.