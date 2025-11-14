Олег Гончар

Талановитий 20-річний проспект суперважкого дивізіону Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) в ефірі The PorterWay Podcast пояснив, чому не вірить у поєдинок з абсолютним чемпіоном Олександром Усиком, попри чутки та компліменти від останнього.

У недавньому інтерв'ю Boxing King Media 20-річний британець поділився думками про гіпотетичний бій з Усикм.

Я не думаю, що бій з Усиком відбудеться. Якщо Усик битиметься зі мною, і я його переможу, це зіпсує те, чого він досяг раніше. Я б із задоволенням розділив з ним ринг, на спарингу чи деінде. Мозес Ітаума

На початку 2026-го року Ітауму чекає бій з американцем Джермейном Франкліном (24-2, 15 КО), а Усик битиметься з Фабіо Вордлі.