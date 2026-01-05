Колишній британський боксер Спенсер Олівер для talkSPORT Boxing поділився думками з приводу можливого поєдинку між володарем титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та британським нокаутером Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО).

«Я думаю, що бій Усика та Ітауми відбудеться. Усик говорить про три бої, що залишилися в його кар’єрі. Два, можливо, три. Спочатку, очевидно, це буде Деонтей Вайлдер. Усик хоче битися з Вайлдером через його послужний список, і в цьому є сенс.

Потім ми дивимося на Фабіо Вордлі, адже він чемпіон WBO, тож після цього він також має отримати свій шанс.

Я думаю, Усик хоче увійти в історію не просто як один із найвидатніших боксерів, а як найвеличніший боксер усіх часів. Перемігши молодого хлопця [Ітауму], про якого всі говорять як про наступного короля цього покоління, якщо він це зробить – це буде безпрецедентно.

Я вважаю, що Усик боксуватиме лише в цьому році. Він говорить про два-три бої, але я думаю, що його панування завершиться наприкінці цього року, можливо, на початку 2027-го, але не далі. Це реальність.

Єдиний боєць, який зараз зможе вистояти у рингу з Ітаумою – це Усик. Тож буде цікаво побачити, що станеться в їхньому бою».