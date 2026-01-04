Денис Сєдашов

Директор команди чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 KO), Сергій Лапін, розповів про переговори щодо можливого бою українця проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 KO).

За його словами, обговорення ведуться одразу за кількома напрямками, а інтерес до поєдинку в США виявився значно більшим, ніж очікувалося. Слова наводить World Boxing.

Найближчим часом картина стане чіткішою, буде ухвалено збалансоване рішення, і, можливо, нас чекає кілька дійсно цікавих сюрпризів. Сергій Лапін

Він також додав, що проведення бою в США давно є пріоритетом для Усика.

Чим більший майданчик, тим краще. Масштаб має значення. Сергій Лапін

Лапін розповів, що Джошуа буде іншим в бою з Ф’юрі.