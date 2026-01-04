Ітаума відверто про Чісору: «Він може мене перевірити»
Мозес відзначив характер і витривалість ветерана
близько 1 години тому
Зірковий британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (13-0, 11 KO) зізнався, що можливий поєдинок із досвідченим співвітчизником Дереком Чісорою (36-13, 23 KO) може стати для нього серйозним викликом.
В інтерв’ю телеканалу Sky Sports Boxing молодий проспект несподівано відзначив, що саме Чісора здатен стати його першим по-справжньому складним суперником на професійному рівні.
Мені здається, він справді може мене перевірити. У ньому точно є щось особливе. Його недарма називають «Воїном Чісорою» — з ним нікому не буває легко. Тому я не можу недооцінювати такого бійця.
