Тренер Дюбуа оцінив шанси Ітауми побити Усика
Чарльз вважає, що цей поєдинок може відбутися за рік
близько 1 години тому
Фото: rtfight.com
Тренер Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO) Дон Чарльз висловився про шанси Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO) перемогти Олександра Усика (24-0, 15 KO). Наставника цитує vringe.com:
Відповідь: «Так». Але я не вірю, що це станеться зараз. Для цього немає поспіху. Якщо Олександр продовжуватиме, скажімо, ще 12 місяців, тоді це може матеріалізуватися.
