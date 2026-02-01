Американський тренер Стівен Едвардс висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO). Наставника цитує vringe.com:

Мені все одно на вік Ітауми чи його послужний список. За винятком Агіта Кабаєла, він представляє для Усика найсерйозніший виклик. Більшість людей не розуміє, що бійці досягають фізичного піку набагато раніше, ніж прийнято рахувати. Я не говорю, що Ітаума виграє. Я не кажу, що він не може стати кращим. Я лише наголошую на тому, що його нинішній талант дозволить йому бути дуже конкурентоспроможним проти Усика. Прямо зараз.

Те, чого багато хто не усвідомлює, – це різниця в часі реакції 21-річного та 38-річного бійця. Усик отримав на тисячі ударів більше, ніж Ітаума. Усик був підлітком, коли Ітаума лише народився. Я проводжу щодня у залі з бійцями. Гострий 20-річний спортсмен – справжній жах для досвідченого 30-річного.

Якщо хтось думає, що бій з Усиком для Ітауми буде легкою прогулянкою, це глибока омана. Але знову ж таки, я не очікую, що такий поєдинок взагалі відбудеться. Нині просто не та епоха для подібних боїв. Це вже не той спорт, у якому я виріс і мені довелося прийняти це.