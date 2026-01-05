Британський супертяж Мозес Ітаума (13-0, 11 KO) поділився очікуваннями від майбутнього бою проти американця Джермейна Франкліна (24-2, 15 КО), назвавши його потенційно найскладнішим суперником у кар’єрі. Слова наводить The Ring Magazine.

Справді вважаю, що це може бути моїм найважчим боєм. Причина у тому, що в тих аспектах, у яких він справді сильний, щодо мене все ще залишаються питання.

Тоді як у Ділліана Вайта є багато аспектів у грі, які можна використати. А Демпсі Маккін, якщо чесно, хоч він і пройшов 12 раундів із Філіпом Хрговичем, особисто я не вважаю, що він був надто хорошим.

Я справді відчуваю, що Франклін – міцний боксер, тож я готовий до нього.