Володимир Кириченко

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкому дивізіоні Агіт Кабаєл (26-0, 18 KO) для The Ring проведе наступний поєдинок на батьківщині в Німеччині.

«Ми анонсуємо поєдинок у Німеччині в наступні кілька тижнів. Я пообіцяв Кабаєлу, що він може побитися в рідній країні, і це станеться. Він очолить вечір боксу в Німеччині проти бійця з топ-10».

За даними джерела, головним кандидатом на бій з Кабаєлом є непереможений 41-річний албанець Нельсон Хіса (23-0, 21 KO).

Наразі він посідає сьоме місце в рейтингу WBA і дев'яте в рейтингу WBO. При цьому Хіса, як і Кабайєл, перебуває на контракті у промоутерської компанії Воррена Queensberry.

Раніше британський проспект Мозес Ітаума заявив, що хоче побитися з Кабаєлом.