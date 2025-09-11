Кабаєл проведе поєдинок в Німеччині, відомо ім'я потенційного суперника
Німець вийде в ринг проти бійця з топ-10
20 хвилин тому
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкому дивізіоні Агіт Кабаєл (26-0, 18 KO) для The Ring проведе наступний поєдинок на батьківщині в Німеччині.
«Ми анонсуємо поєдинок у Німеччині в наступні кілька тижнів. Я пообіцяв Кабаєлу, що він може побитися в рідній країні, і це станеться. Він очолить вечір боксу в Німеччині проти бійця з топ-10».
За даними джерела, головним кандидатом на бій з Кабаєлом є непереможений 41-річний албанець Нельсон Хіса (23-0, 21 KO).
Наразі він посідає сьоме місце в рейтингу WBA і дев'яте в рейтингу WBO. При цьому Хіса, як і Кабайєл, перебуває на контракті у промоутерської компанії Воррена Queensberry.
Раніше британський проспект Мозес Ітаума заявив, що хоче побитися з Кабаєлом.
