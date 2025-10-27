Кабаєл битиметься з Тоні Йокою в Німеччині
Бій відбудеться 10 січня 2026 року
36 хвилин тому
Фото: Getty Images
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) проведе свій наступний поєдинок проти олімпійського чемпіона-2016 француза Тоні Йоки (14-3, 11 КО).
За інформацією, француз уже підписав контракт на бій із німецьким боксером. Поєдинок заплановано на 10 січня в Обергаузені (Німеччина).
Втім, офіційного підтвердження від сторін поки що немає.
Кабаєл назвав себе найнебезпечнішим суперником для Усика.
Поділитись