Олег Гончар

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) перед боєм з непереможним поляком Даміаном Книбою (17-0, 11 КО) розповів, що мотивація триває недовго, а все вирішує дисципліна.

За словами Кабаєла, він наполегливо тренується заради мрії стати повноцінним чемпіоном світу.

Мотивація – це добре, але я думаю, що її вистачає лише на місяць чи два. Мотивації не вистачає надовго. Усе вирішує дисципліна, і вона у мене є. Я наполегливо тренуюся заради своєї мрії й сподіваюся, що одного дня стану чемпіоном світу. Це моя мрія. Агіт Кабаєл

Агіт ввіжає, що багато хто називає його "буґіменом" дивізіону — ніхто з топів не хоче з ним битися.

Після відмови Усика від поясу WBO титул отримав Фабіо Вордлі, і Кабаєл сподівається на зміни після свого наступного бою. Однак, спочатку він хоче перемогти Книбу 10 січня в Обергаузені.

Нагадаємо, Віктор Вихрист проведе бій в андеркарді у Кабаєла на шоу в Оберхаузені.