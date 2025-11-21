Володимир Кириченко

Колишній чемпіон у крузервейті та надважкому дивізіоні Девід Хей для BoxNation поділився думками про можливий бій тимчасового чемпіона WBC у хевівейті німця Агіта Кабаєла (26-0, 18 КО) проти володаря титулів WBA, WBC та IBF українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Якби зустрілися Усик та Кабаєл, які шанси ви б дали Агіту в цьому бою?

«Я б точно дав йому шанс. Він бився з деякими хорошими бійцями. Він бився з хлопцями, яких люди хочуть уникати, і він зробив це в хорошому стилі, бій проти Чжана був чудовим. Це був важкий бій для нього, але він нокаутував його і довів, що може не тільки перемогти цих великих хлопців, але він може їх повністю знищити.

Думаю, що він такий самий хлопець, як Паркер, він брав важкі бої, можливо, не гучні, але він брав важкі бої проти хлопців з чудовими результатами, хлопців, яких усі інші хотіли б уникати. І він досі непереможений. Я думаю, що він заслуговує на шанс на певному етапі. Якщо він зможе виграти свій наступний бій, він має отримати поєдинок».

Його вважають, можливо, найкращим бодіпанчером у надважкій вазі. І не секрет, що Усик не є великим фанатом ударів по корпусу. Тож це може бути ключовим фактором для Агіта?

«Ніхто не є фанатом ударів по корпусу. Я ніколи не чув про товариство фанатів ударів по корпусу. У Кабаєла є чудові шанси. Він дуже досвідчений боксер міжнародного рівня. Він ніколи не йшов легким шляхом. Він пройшов усі найнезручніші бої, і він все ще тут. Він все ще добре виглядає. І я точно думаю, що він заслуговує на шанс наступного року, якщо зможе залишитися непереможеним і триматися курсу. Але так, він точно є загрозою для надважкої ваги».

