Олег Шумейко

Тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл (26-0, 18 KO) 10 січня проведе перший захист титулу.

Суперником німця стане небитий поляк Даміан Книба (17-0, 11 KO), повідомляє Bild. За інформацією джерела, у найближчі дні відбудеться офіційний анонс поєдинку. Це буде перший бій для Кабаєла у Німеччині з 2023 року – з того часу Кабаєл бився виключно у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що Кабаєл викликав на бій Даніеля Дюбуа та мав побитися з олімпійським чемпіоном Тоні Йокою.