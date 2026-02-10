Кабаєлу не буде чекати на Усика? Німець хоче провести захист титулу
Бій, можливо, відбудеться в Німеччині
близько 1 години тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Тимчасовий володар титулу WBC у надважкому дивізіоні німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) веде переговори про захист свого пояса в квітні або травні.
BoxingScene повідомив, що для Кабаєла підшукують «британського суперника», а місцем проведення бою обрано Німеччину.
Агіт востаннє виходив на ринг у січні – достроково здолав поляка Дамьяна Книбу в межах шоу в Німеччині.
Раніше повідомлялося, що WBC готова санкціонувати бій між українцем Олександром Усиком та Кабаєлом.