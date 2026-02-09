Президент WBC Маурісіо Сулейман для Sky Sports розповів, чи санкціонує організація санкціонувати поєдинок володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО) і тимчасового чемпіона Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

«У надважкій вазі ми схвалили тривалий процес, який знадобився для досягнення бою за звання абсолютного чемпіона світу. На той момент ми наполягали, щоб наш чемпіон Ф’юрі зустрівся з Усиком. Ми також схвалили реванш, і саме тому WBC схвалила тимчасовий чемпіонський титул для Кабаєла – з наміром дати елітному чемпіону Усику таку можливість.

Усик просив про добровільний захист, його прохання було задоволено. Кабаєл провів захист у Німеччині на початку року, тому ми чекаємо на плани Усика, щоб розглянути його добровільний захист, а потім, можливо, санкціонувати бій Кабаєла проти чемпіона.

Кабаєл, з цією перемогою в Німеччині, ставши героєм у Німеччині, відкриває нові можливості. Поєдинок Кабаєл – Усик тепер також великий».